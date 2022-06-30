Медик назвала самые полезные продукты в жару

Диетолог Фатима Бранко рассказала, употребление каких продуктов поможет вам легче переносить жара и сохранить нормальное самочувствие при высоких температурах воздуха.

Об этом пишет ntv.

По словам эксперта, в первую очередь следует исключить из рациона сладкие напитки, потому что они содержат много сахара и не помогают справиться с жаждой. Скорее наоборот — они ее усиливают, но ожидаемого облегчения организм не получает. Пейте обязательно как можно больше чистой воды, можно с добавлением цитрусовых.

Обязательно включить в свой рацион огурцы, помидоры, свеклу, чечевицу, яйца, авокадо и овсяную кашу. Эти продукты помогут вам насытиться, но при этом не ухудшат ваше состояние в жару. А вот от жирных продуктов и копченостей, красного мяса стоит отказаться.

Бранко отметила, что сезонные овощи и фрукты являются лучшим способом для восстановления уходящей из организма воды. Например, тот же огурец на 97% состоит из воды, а также содержит большое количество клетчатки и витаминов С и Е.

Помидоры и свекла также богаты витаминами и содержат много воды. Кроме того, последняя обладает сосудорасширяющими свойствами. Потому ее стоит также ввести в свой рацион.

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