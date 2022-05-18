Медики нашли связь между храпом и опасным заболеванием у женщин старше 55 лет

Поскольку храп возникает во время сна, женщины, страдающие нарушением дыхания во сне, могут не осознавать, что они подвержены повышенному риску апноэ во сне.

Новое исследование Тель-Авивского университета показало, что женщины в возрасте 55 лет и старше, которые храпят, подвергаются повышенному риску апноэ во сне, которое может привести к летальному исходу.

Об этом передает The Jerusalem Post.

В исследовании, проведенном доктором Алоной Эмоди-Перлман, профессором Иланой Эли, доктором Джаваном Слейманом и доктором Пессией Фридман-Рубин из отделения оральной реабилитации Школы стоматологической медицины Мориса и Габриэлы Гольдшлегер Тель-Авивского университета, были изучены сотни израильских женщин. Их разделили на две группы: женщины в пременопаузе в возрасте 20–40 лет и женщины в постменопаузе в возрасте 55 лет и старше.

Исследователи обнаружили, что около 15% старшей группы подвержены значительному риску апноэ во сне, по сравнению только с 3,5% младшей группы.

Исследование также показало, что 11% храпящих женщин подвержены повышенному риску апноэ во сне — в десять раз больше, чем 1% женщин, которые не храпят.

«Нарушения дыхания во сне варьируются в широком спектре — от легкого храпа до самого тяжелого и опасного расстройства — апноэ во сне, которое вызывает снижение концентрации кислорода в крови и может быть опасным для жизни», — пояснил Эли.

«Если это явление вовремя не диагностировать и не лечить, оно может способствовать развитию различных системных заболеваний, таких как гипертония, сердечно-сосудистые заболевания и инсульт», — добавил он.

Усталость, головные боли, болезненность жевательных мышц при пробуждении или проблемы со сном — это симптомы, которые могут быть признаком апноэ во сне.

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