Медики назвали доступный всем напиток, способный защитить от рака и диабета

Согласно многочисленным исследованиям, употребление достаточного количества натурального кофе может помочь снизить риск развития некоторых видов рака, а также увеличит продолжительность жизни.

Об этом сообщает Express.co.uk.

По мнению ведущих специалистов в области здравоохранения, кофе является одним из самых полезных напитков на планете. Он содержит сотни различных соединений, которые положительно сказываются на продолжительности жизни.

Ведущие специалисты в области здравоохранения выявили около 1000 антиоксидантов в кофейных зернах и еще сотни, которые развиваются в процессе обжаривания. Антиоксиданты помогают бороться с воспалением, которое является основной причиной многих хронических состояний, включая артрит, атеросклероз и многие различные виды рака.

Кофе нейтрализует свободные радикалы, которые встречаются в природе как часть повседневных метаболических функций. Ученые выяснили, что употребление кофе в большом количестве обеспечивает организм антиоксидантами, помогает бороться с воспалениями и снижает уровень развития диабета и рака.

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