Медики назвали худший напиток для похудения, который часто рекомендуют в диетах

Врачи заверили, что фруктовый сок мешать похудению, хотя его издавна называли полезным. Особенно вредны те соки, которые содержат слишком много сахара (даже природного). Конечно, иногда побаловать себя таким напитком можно, но с диетой он точно не имеет ничего общего.

Об этом пишет EatThis.

Известный диетолог Кортни Д’Анджело сетует, что реклама убедила людей в том, что 100% фруктовый сок очень полезен для нас, содержит много витаминов и других питательных веществ. Но фрукты, по его словам, куда полезнее и ценнее для организма. Кроме того, в соке много калорий и природного сахара. Так, в 1 чашке виноградного сока содержится 35 граммов сахара, всего 1 один грамм белка и 0 граммов клетчатки.

Стоит добавить, что согласно отчету, опубликованному медицинским сообществом Nutrients, фруктоза — природный сахар, который содержится в большинстве фруктов и фруктовых соков, не способствует сытости. Кроме того, сахар из соков попадет в кровь быстрее, чем если бы вы ели фрукт целиком.

Клетчатка, которая содержится в фруктах, способствует замедлению и более здоровому пищеварения, она также может помочь вам чувствовать себя сытыми и более удовлетворенными в течение длительного времени. Потому специалисты советуют отдавать предпочтения фруктам, а не сокам из них.

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