Медики назвали напиток, улучшающий здоровье сердца

Соевое молоко приносит пользу как вашему разуму, так и телу, а на вкус оно такое же, как у традиционного коровьего молока. Наибольшее «спасибо» скажет ваше серде.

Соевое молоко — это безмолочный напиток на растительной основе, приготовленный путем замачивания соевых бобов в воде, превращения их в пюре и процеживания жидкости, говорит Алекс Касперо, магистр медицины, дипломированный диетолог и шеф-повар из Сент-Луиса.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Foods, соя сама по себе была основным продуктом питания в азиатских кухнях на протяжении тысячелетий, и, в частности, соевое молоко исторически широко потреблялось в Китае, Японии, Корее, Сингапуре и Таиланде . Поскольку его питательный профиль аналогичен коровьему молоку, оно стало популярной альтернативой молочным продуктам для вегетарианцев, веганов и людей с непереносимостью лактозы в Европе, Австралии и США.

Хотя высокое содержание жира в коровьем молоке придает напитку сливочный вкус, это также является одним из его недостатков, говорит Касперо. Молочные продукты часто богаты насыщенными жирами — типом жира, который может повышать уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (также известных как ЛПНП или «плохой» холестерин) и, в свою очередь, увеличивать риск развития сердечных заболеваний и инсульта.

С другой стороны, основными жирами в соевом молоке являются полиненасыщенные и мононенасыщенные жиры, оба из которых считаются «полезными для сердца», говорит Касперо.

На самом деле, исследования показывают, что потребление ненасыщенных жиров вместо насыщенных жиров связано со снижением уровня как общего холестерина, так и уровня холестерина ЛПНП.

Следовательно, по данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), это может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Выпейте чашку соевого молока, и вы получите около 4 граммов жира, которые могут принести пользу здоровью сердца.

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