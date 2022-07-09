Диетолог назвала продукты животного происхождения, от которых стоит отказаться после 50 лет

В стандартной диете преобладают продукты животного происхождения — например, мясо и молочные продукты. Но иногда часть из них имеют негативные последствия.

Очень важно следить за тем, чтобы ваше питание было правильным, особенно с возрастом, поскольку многие болезни и состояния становятся более рискованными по мере того, как вы стареете. Хотя полный отказ от продуктов животного происхождения — не самое правильное решение, знание того, какие из этих продуктов подходят вам, а какие — следует сократить, может быть полезным инструментом для ведения здорового образа жизни.

Эксперт по здоровому питанию Кэрри Бонфитто рассказала, какие продукты животного происхождения вам следует избегать с возрастом.

«Поддержание стабильного веса — это то, за чем нужно следить с возрастом. Избыточный вес и особенно набор веса могут быть ранними признаками гормонального дисбаланса, который приводит к таким заболеваниям, как диабет 2 типа и проблемы с щитовидной железой, к болезням сердца и артриту», — рассказала Бонфитто.

Важно отметить, что ключом к здоровью является не полный отказ от продуктов животного происхождения. В то время как вегетарианская или веганская диета является правильным выбором для некоторых, продукты животного происхождения на самом деле содержат ряд питательных веществ, в которых нуждается наш организм. «Главное, что дают продукты животного происхождения, — это белок макроэлементов. Они также могут быть фантастическим источником минералов железа и цинка», — отметила Бонфитто. В то время как железо необходимо для энергии, контроля артериального давления и гормонального баланса, цинк может уменьшить воспаление, укрепить вашу иммунную систему и помочь в восстановлении после травм.

Когда дело доходит до того, каких продуктов животного происхождения вам следует избегать, Бонфитто сказала, что это молочные продукты и яйца. «Эти продукты, как правило, плохо переносятся, и любая пища, которая плохо переваривается, может вызвать стресс и воспаление внутри вашего тела», — сказала Бонфитто.

Кроме того, насыщенные жиры, которые часто содержатся в переработанном мясе, могут сделать вас более склонными к высокому уровню холестерина и сердечным заболеваниям. Они также иногда содержатся в масле, сыре и жирном мясе. Если вы уже подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний, возможно, стоит сократить потребление этих продуктов.

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