Медики назвали три причины есть как можно медленнее

Одна из главных проблем современной жизни — невероятная быстрота происходящего, говорят медики. И привычка все делать быстро распространилась и на питание. А поглощать пищу быстро — очень вредно, констатируют специалисты.

Врачи советуют выделять на прием пищи не менее 20-30 минут и всегда тщательно пережевывать пищу, не отвлекаясь при этом на телевизор или газету. Так вы сохраните свое здоровье и фигуру, говорят они. Есть как минимум три причины, чтобы приучить себя есть медленно.

Об этом пишет grodno24.

Прежде всего, это наслаждение вкусом. Это понятно. Даже когда вы нарушаете свою диету и позволяете себе десерт или пиццу, быстрое поглощение пищи не приносит никакой радости. К тому же, съеденная второпях порция будет намного больше. Еда должна быть удовольствием, а не биологическим сырьем, которое вы перерабатываете, напоминают врачи.

Здоровое пищеварение. Тщательно пережеванная пища переваривается лучше. Ведь пищеварение начинается во рту, и чем лучше вы поработаете над пищей на этом этапе, тем меньше остается работы остальным, и без того загруженным органам.

Борьба со стрессами. Как бы странно это не звучало, но размеренный неспешный прием пищи помогает вашей психике. Когда вы едите — вы едите, и ничего более. Сосредотачивайтесь на этом процессе, пусть это станет своеобразной медитацией. Неторопливый обед, во время которого можно позволить течь своим мыслям беспорядочно и вяло расслабляет, позволяет почувствовать на минуту, что ваша жизнь — не бесконечное движение, направленное на выполнение бесконечно возникающих задач и решение бесконечно возникающих проблем, а просто жизнь.

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