Ученые рассказали, к чему приводит недостаточное количество сна у подростков

Эксперты провели исследование и выяснили, что если человек подросткового возраста спит меньше 8 часов в день, то он столкнется с рядом серьезных проблем.

Эксперименты провели в Испании при участии 1229 подростков, средний возраст которых составил 12 лет. Среди них было примерно одинаковое количество мальчиков и девочек.

Об этом сообщает издание ESC.

Участников разделили на группы с крайне коротким сном (менее 7 часов), с коротким сном (от 7 до 8 часов) и оптимальным (8 часов и более). Активный портативный трекер на протяжении недели измерял то, как они спят.

Помимо этого, специалистами была рассчитана непрерывная оценка метаболического синдрома в диапазоне от отрицательных (более здоровых) до положительных (нездоровых) значений. Они включали объем талии, АД, уровень глюкозы и липидов в крови. Оказалось, что в 12-летнем возрасте лишь 34% участников спали как минимум 8 часов в сутки. В 14-16-летнем возрасте этот показатель падал до 23% и 19%. В среднем представители мужского пола уделяют сну меньше времени.

У подростков, которые спали больше всех, наблюдался сон более высокого качество. То есть, они меньше просыпаются ночь и большую часть времени проводят во сне, если сравнивать с теми, кто спит меньше. Избыточный вес и ожирение были распространены в 27% 24% и 21% случаях в возрасте 12, 14 и 16 лет соответственно. Таким образом, если подросток не высыпается, то увеличивается вероятность его ожирения и увеличения веса, что может привести к ряду других проблем.

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