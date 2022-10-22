Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть рыбу и овсянку

Скорректировав привычный рацион в соответствии со здоровыми приоритетами, можно существенно снизить риск практически каждого опасного заболевания.

Чтобы снизить риск тяжелых болезней, ученые рекомендуют обязательно включить в свое меню несколько продуктов. Трижды в неделю, как показывают научные исследования, нужно есть морскую рыбу. Такая привычка снижает риск инсульта на 27 процентов.

Входящие в состав рыбы жирные кислоты используются организмом для укрепления стенок сосудов. Также они снижают вероятность тромбообразования.

Другой продукт, рекомендуемый учеными в качестве средства профилактики инсультов, — это овсянка. По словам медиков, овсяная крупа эффективно абсорбирует жир, тем самым очищая кровеносные сосуды и артерии. По этой же причине полезно употреблять продукты, содержащие клетчатку.

Помимо того, эффективно защищают от возникновения инсульта ягоды черники. Она отличается содержанием антиоксидантных веществ, способных защищать сосуды от повреждения клеток. Черника рекомендуется учеными для предотвращения не только инсульта, но и нейродегенеративных нарушений.

Бананы тоже называются специалистами «суперпродуктом от инсульта». Дело в том, что в бананах содержится повышенная концентрация калия – четырех плодов хватает, чтобы дневную норму покрыть. Благодаря калию сосуды становятся более выносливыми.

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