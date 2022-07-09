Медики предупредили: это мясо провоцирует развитие рака

Обработанное мясо и другие продукты стали неотъемлемой частью диеты многих людей из-за простоты их приготовления и потребления. Однако ни для кого не секрет, что обработанные продукты значительно менее полезны для организма, чем их аналоги из цельных продуктов.

Переработанные мясные продукты вредны для организма — употребление такого мяса приводит к вздутию живота, воспалению и другим проблемам с пищеварением. Если у вас проблемы со здоровьем кишечника и вы регулярно употребляете переработанное мясо, стоит осознать, в какое опасное положение вы ставите свое тело.

«Все обработанное мясо связано с повышенным риском развития рака толстой кишки, колоректального рака и других видов рака желудочно-кишечного тракта, включая рак желудка, — объясняет доктор Дана Эллис Ханнес. — Переработанное мясо включает в себя мясные деликатесы, салями, пепперони, хот-доги, бекон, почти все, что содержит нитраты или было копченым».

Известно, что нитраты, которые обычно добавляют в переработанное мясо, приводят к сердечным заболеваниям и даже к потенциальному развитию диабета при регулярном употреблении. Добавление химикатов и добавок в пищу, естественно, снизит их ценность для вашего организма. Также доктор призывает особенно избегать нитратов в вяленом мясе.

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