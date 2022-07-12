Медики рассказали, чем пахнут самые опасные болезни

Заболевание можно определить по специфическому запаху, исходящему от человека, говорят врачи. Потому любое изменение запаха — это серьезный повод навестить врача.

Дерматолог Ирина Скорогаева утверждает, что запах пота у человека может указывать на серьезные заболевания и даже онкологию.

Об этом пишет grodno24 .

Специалист объяснил, что многие серьезные заболевания вызывают специфический запах. Так что запах пота больного раком часто похож на «запах тухлого мяса».

Заболевания почек и печени могут сопровождаться хорошо заметным запахом аммиака; у диабетиков иногда бывает запах тухлых яблок или ацетона, потому что при этом заболевании образуются кетоновые тела, которые превращаются в ацетон.

Помимо специфического аромата, рак можно распознать по высокой температуре, которая держится долго.

Беспокойство обязательно вызывают различные уплотнения в организме, изменение внешнего вида родинок и бородавок, продолжительный кашель и внезапная охриплость голоса, а также затрудненное глотание и несварение желудка.

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