Медики рассказали, почему даже летом надо спать с одеялом

Ученые объясняют, что во сне температура нашего тела снижается. Так,падение внутренней температуры тела происходит прямо перед сном. И температура продолжает падать всю ночь.

Для нашего организма падение температуры тела ночью — это способ сохранять энергию, чтобы ее можно было перенаправить в другие системы, такие как пищеварение.

Об этом пишет womanel.

Медики объясняют: простыни и одеяла удерживают температуру вашего тела, чтобы она не упала слишком низко и не разбудила вас. Что дает вашим внутренним органам возможность завершить свои восстановительные процессы без прерывания. Если вы оставите себя незащищенным, вы можете проснуться с ознобом посреди ночи.

Во время быстрого сна уровень серотонина снижается. Серотонин – нейротрансмиттер, наиболее известный тем, что вызывает чувство спокойствия. Использование одеял, особенно утяжеленных, связано с более высоким уровнем серотонина, что означает, что они могут помочь нам лучше спать.

Тяжесть постельного белья вызывает стимуляцию глубоким давлением, которая активирует парасимпатическую нервную систему, потенциально повышая уровень дофамина (еще один нейротрансмиттер, повышающий настроение) и уровень серотонина у некоторых людей.

Врачи констатируют: сон с одеялом поможет регулировать температуру вашего тела и заставит вас чувствовать себя в большей безопасности, а значит, вы лучше выспитесь.

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