Найден метод, замедляющий развитие деменции

В рамках нового исследования ученые из Гарвардского университета изучили влияние природы на людей, старших 65-летнего возраста, которые подвержены болезням Альцгеймера и Паркинсона.

Об этом сообщает JAMA.

Специалисты изучили данные о медицинских показателях более 61 миллиона жителей США за период 2000-2016 годов. Среди них 7,7 человек госпитализировали с болезнью Альцгеймера и деменцией, а еще 1,2 миллиона – с болезнью Паркинсона. Оказалось, что степень озеленения среды связана с прогрессированием этих нейродегенеративных расстройств.

Отмечается, что из-за близости природы не уменьшается риск развития деменции, но этот фактор играет роль в темпах прогрессирования болезни. Согласно полученным результатам, большие показатели озеленения сопровождались меньшими рисками госпитализации с болезнью Альцгеймера или связанной деменцией.

Любопытно, что госпитализация с болезнью Паркинсона связана не только со степенью озеленения: каждые дополнительные 16% к площади парков, а также наличие на более 1% территории водоемов снижает риск госпитализации на %.

По мнению ученых, благодаря некоторым природным средам можно замедлить прогрессирование деменции и болезни Паркинсона. В наше время растет ожидаемая продолжительность жизни и увеличивается количество людей с нейродегенеративными болезнями, а потому исследователи призывают учитывать свое открытие при разработке мер противодействия вышеуказанным болезням.

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