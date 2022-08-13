Назван единственный фрукт, который уберегает от всех видов рака

Об этом сказано в исследовании Наццентра биотехнологической информации США.

Доказано, что некоторые компоненты граната, такие как полифенолы, обладают потенциальным антиоксидантным, противовоспалительным и антиканцерогенным действием.

Антиоксидантный потенциал гранатового сока намного больше, чем у красного вина и зеленого чая, говорят ученые. Гранатовый сок может уменьшить окислительный стресс макрофагов, свободные радикалы и перекисное окисление липидов.

Кроме того, экстракт плодов граната предотвращает рост раковых клеток и вызывает их апоптоз, именно это носится его антиканцерогенным эффектам.

Также гранат способен снизить риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Фрукт также положительно влияет на репродуктивную систему, заживление ран и общий показатель холестерина. По словам ученых, положительное действие граната связано с влиянием различных биодоступных компонентов и метаболитов на экспрессию генов.

«Курсор» писал, что врачи рассказали, о каких болезнях говорит неприятный запах изо рта.

Мы сообщали, что кардиолог назвала простые способы поднять давление за пять минут.