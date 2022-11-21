Назван лучший утренний йогурт для похудения после 40 лет

Когда вы работаете над похудением, начните свой день с богатого белком и полезного для кишечника завтрака, что является ключом к длительной энергии и более быстрому обмену веществ.

SheFinds.com обратились к зарегистрированным диетологам и другим экспертам в области здравоохранения, чтобы узнать больше о лучшем йогурте для похудения, особенно если вашей целью является здоровое старение.

Продолжайте читать, чтобы узнать советы, предложения и идеи от Лизы Ричардс, зарегистрированного диетолога и создателя диеты Candida, и Шавонн Моррисон, зарегистрированного диетолога в чайном клубе Atlas.

Польза обезжиренного простого греческого йогурта для похудения

Хотя добавление семян чиа, мюсли с высоким содержанием клетчатки или фруктов к вашему йогурту может стать отличным способом придать вашему завтраку больше вкуса, Моррисон предлагает выбирать простой или обезжиренный греческий йогурт с натуральным вкусом (не с добавлением сахара или ароматизатора), чтобы наилучшим образом поддержать ваше путешествие по снижению веса. «Греческий йогурт лучше всего подходит для похудения, потому что белок делает вас более сытым между приемами пищи, уменьшая тягу и желание переедать», — объясняет она, подчеркивая содержание белка в этом варианте завтрака.

Ричардс соглашается и отмечает, что «йогурт с низким содержанием жира и высоким содержанием белка» может «уменьшить тягу к еде и предотвратить переедание». Эти два фактора, подчеркивает она, слишком часто могут привести к увеличению веса, если их не контролировать. По ее словам, еще один важный способ, которым регулярное употребление греческого йогурта способствует похудению, заключается в том, что он «пополняет кишечный микробиом полезными бактериями». Она добавляет, что ферментированные продукты, такие как греческий йогурт, «восстанавливают эти бактерии, которые полезны для веса, помимо многих других преимуществ для здоровья».

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