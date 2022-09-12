Назван лучший здоровый напиток с кофеином для похудения

Пробиотики и антиоксиданты в этом напитке обладают «противовоспалительным действием и могут помочь в укреплении здоровья желудочно-кишечного тракта».

SheFinds.com обратились к врачам, диетологам и другим экспертам в области здравоохранения, чтобы они назвали напиток с кофеином, который улучшит здоровье кишечника и повысит энергию.

Как комбуча (чайный гриб) может помочь вашему кишечнику и похудеть

Доктор М. Кара считает чайный гриб «отличным напитком, полезным для кишечника, который можно пить ежедневно, чтобы способствовать здоровой потере веса». Она говорит, что чайный гриб «богат пребиотиками, пробиотиками и постбиотиками». Продукты, которые мы едим, играют важную роль в здоровье и балансе микробиома кишечника, поэтому один из способов поддержать здоровый микробиом с помощью диеты, добавляет Кара, — это «есть продукты, которые содержат здоровое количество пребиотиков, пробиотиков и постбиотиков». Всему этому соответствует чайный гриб.

Поскольку чайный гриб предназначен для восполнения полезных бактерий в кишечнике, диетолог Триста Бест предлагает пить его после как минимум после одного приема пищи в день.

Доктор Ханнес отмечает, что пробиотики и антиоксиданты в чайном грибе обладают «противовоспалительным действием и могут помочь в укреплении здоровья желудочно-кишечного тракта, заселив желудочно-кишечный тракт здоровыми бактериями». По ее словам, антиоксиданты также помогают предотвратить воспаление, «улучшая здоровье пробиотиков». Также считается, что чайный гриб может «замедлить переваривание углеводов, вероятно, отчасти из-за здорового противовоспалительного эффекта, который он оказывает на желудочно-кишечный тракт», отмечает Ханнес. Она заключает, что это лишь некоторые из преимуществ для здоровья от употребления чайного гриба.

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