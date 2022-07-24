Назван напиток, который ускоряет сжигание жира во время сна

Эксперты в области здравоохранения назвали напиток, который может помочь ускорить сжигание жира во время сна.

Если вы любите пить чай на ночь, вы будете рады узнать, что это может помочь вам похудеть в долгосрочной перспективе. Диетолог Лиза Ричардс объясняет, что «детокс-чаи» могут быть отличными напитками для употребления перед сном, чтобы «ускорить обмен веществ и сжигание жира».

«Некоторые из наиболее популярных и эффективных чаев для детоксикации — это чаи с высоким содержанием антиоксидантов, — говорит Ричардс. — К ним относятся зеленый чай, чай с корицей, чай с куркумой, корицей, гвоздикой, одуванчиком и имбирем».

Однако, по мнению экспертов, один конкретный травяной чай может не только помочь вам быстрее заснуть, но и сжечь жир во время сна. Этот полезный напиток рекомендует диетолог Харланд Адкинс.

«Чай из ромашки — отличный напиток перед сном, который помогает ускорить сжигание жира, а также обладает множеством преимуществ для здоровья, — говорит Адкиндс. — Ромашковый чай стимулирует выделение желудочного сока, что способствует процессу пищеварения». Адкинс добавляет, что, поскольку он «насыщен кальцием и калием», ромашковый чай «вымывает токсины и избыток воды».

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