Назван напиток, который сильно снижает сахар в крови: пить надо сразу после еды

Есть специальная еда и напитки, которые могут противодействовать скачкам сахара в крови, говорят врачи.

Эксперты выяснили, что ромашковый чай имеет влияние на уровень сахара в крови.

Об этом пишет styler.

Чай изготавливают из цветков ромашки используется в народной медицине, его можно купить в любой аптеке.

Ученые провели исследование и выяснили, что употребление трех чашек ромашкового чая в день может улучшить контроль уровня глюкозы в крови у людей с сахарным диабетом 2 типа.

Исследователи из Университета медицинских наук Тебри привлекли 64 участника с диабетом типа 2, все они были в возрасте от 30 до 60 лет.

Исследователи пришли к выводу, что кратковременное употребление ромашкового чая благоприятно влияет на гликемический (показатель, который используется для определения того, насколько пища может повлиять на уровень сахара в крови) контроль и антиоксидантный статус у пациентов с сахарным диабетом 2 типа.

«Курсор» писал ранее, как по губам выявить повышенный холестерин в крови.

Также мы сообщали, какие продукты нужно съесть на ночь, чтобы похудеть.