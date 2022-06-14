Назван популярный утренний напиток, повышающий тревогу

Кофе – это чуть ли не первая мысль, которая приходит к нам в голову по утрам. Однако употребление этого популярного напитка может иметь и свои недостатки.

Хотя кофе дает вам дополнительную энергию, оно также может повысить уровень вашего беспокойства. Если вы страдаете от беспокойства или переживаете особенно напряженный период в своей жизни, кофеин может ухудшить ваши симптомы.

«Когда кофеин поступает в организм, он создает в организме состояние бодрствования (чего мы обычно и хотим). Когда вы эффективно избавляетесь от кофеина, это дает вам импульс, а затем он покидает организм. Чувствительные люди могут быть не в состоянии эффективно и своевременно избавиться от кофеина, — говорит доктор Памела Бартон для SheFinds.Com. — Это может быть связано с перегрузкой печени, недостатком ферментов или генетической предрасположенностью. Если кофеин не очищается, люди могут начать беспокоиться, поскольку организм запускает каскад гормонов, чтобы подготовить тело к борьбе или бегству. Это приводит к беспокойству, тревоге и нервозности».

Помимо этого, кофеин также может нарушить ваш сон. По данным The Sleep Foundation, у людей, страдающих тревожностью, более высокая реактивность сна. Это означает, что они чаще страдают нарушением режима сна, а в некоторых случаях и бессонницей.

Если вы когда-либо страдали от беспокойства, вы, вероятно, провели как минимум ночь или две, лежа в постели, размышляя о стрессовых мыслях. Когда вы страдаете от тревоги, вы уже предрасположены к проблемам со сном, поэтому любые внешние факторы, нарушающие ваш сон, только подливают масла в огонь. По этой причине бодрящий эффект кофе станет для вас еще одним триггером, а качество сна может ухудшиться.

Если вы страдаете от беспокойства и плохой сон является одним из ваших симптомов, вам следует подумать о замене ежедневной чашки кофе на что-то другое.

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