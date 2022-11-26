Назван препятствующий раку и диабету напиток

О пользе умеренного употребления молока и продуктов на его основе рассказали испанские ученые.

Употребление в пищу нежирного молока снижает риск развития диабета второго типа и метаболического синдрома. К такому выводу пришли специалисты из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе.

Об этом пишет Medicalxpress.

В ходе своего исследования испанские ученые изучались 14 публикаций, в которых описывалась роль молока и молочных продуктов в профилактике хронических заболеваний.

Специалисты обнаружили, что молоко влияет на рост, минеральную плотность костей, образование мышечной массы. Кроме того, люди, время от времени пьющие молоко, имеют более низкий риск развития колоректального рака и рака мочевого пузыря.

У пожилых людей молоко снижает риск развития атрофического дегенеративного изменения скелетной мускулатуры и перелома позвонков, однако не снижает риска перелома бедра или остеопоротического перелома.

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