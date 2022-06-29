Названа диета, которая вдвое сокращает риск смерти от опасных болезней

Средиземноморская диета существенно улучшает самочувствие и продлевает жизнь. Именно такой тип питания служит профилактикой болезней и преждевременного старения.

Исследования ученых показали, что средиземноморская диета на 50% сокращает риск летального исхода от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также от болезни Паркинсона и Альцгеймера.

Об этом пишет 5-tv.

В эксперименте приняли участие 1200 добровольцев в возрасте старше 65 лет из пяти различных европейских стран. Результатом соблюдения средиземноморской диеты стало снижение уровня С-реактивного белка, известного как маркер сердечно-сосудистых и воспалительных патологий.

Средиземноморской диеты можно придерживаться в любом регионе и стране, говорят врачи. Главное — насыщать свой организм большим количеством овощей, фруктов, бобов, орехов, морской рыбы и морепродуктов, а также продуктами, богатыми ненасыщенными жирами. Например, оливковым маслом.

Примечательно, что последователи диеты практически не едят мясные и молочные изделия, сало, сливочное и топленое масло, сыр. Ученые отмечают, что наиболее благоприятный результат от диеты будет при регулярном занятии физкультурой.

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