Названа лучшая привычка на завтрак, которая продлит вашу жизнь

Завтрак — основной прием пищи, который может задать вам настроение на целый день. А вот правильная еда обеспечит вас энергией, которой точно хватит до самого обеда.

Эксперты рассказали, как правильно завтракать и почему этот прием пищи нельзя пропускать.

Как пишет EatThis, полный пропуск завтрака является одним из худших способов начать свой день, когда дело касается вашего здоровья.

Установлено, что пропуск этого утреннего приема пищи замедляет метаболизм, приводит к увеличению веса, негативно влияет на вашу иммунную систему и даже приводит к повышению уровня стресса.

Поэтому не стоит заменять полноценный завтрак чашкой кофе или вообще его пропускать.

Завтрак — должен вместить как можно больше питательных веществ, насколько это возможно. Именно таких правил придерживается большинство опрошенных долгожителей — жителей «голубых зон» — регионов, в которых гораздо большее количество людей, живущих значительно дольше среднестатистического срока.

Так, одной из основных ценностей, общих для долгожителей «голубых зон», является практика есть самую большую еду утром, а самую маленькую — днем и вечером.

Обычно долгожители едят много цельного зерна, овощей, фруктов и бобов, что дает им заряд белка, клетчатки и антиоксидантов в утренние часы.

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