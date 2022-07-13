Забудьте о кофе: диетолог рассказала, что нужно пить по утрам

Мы все знаем, каково это вставать очень рано утром и пытаться встать с кровати,. Иногда это трудно сделать из-за нехватки энергии, но есть выход.

Эйслинн Кембридж, ирландский диетолог и терапевт, утверждает, что есть один напиток, который «работает как волшебство» и может заставить нас чувствовать себя лучше по утрам. Этот напиток очень просто сделать.

Хорошо известно, что употребление большого количества воды действительно помогает сохранить наше тело здоровым, но Кембридж утверждает, что настоящий секрет заключается в том, чтобы выжать половину лимона и добавить его в стакан горячей воды.

«Есть одна вещь, которую нам всем нужно сделать, как только мы встанем с постели, — это выпить воды. Она стимулирует организм и снижает кровяное давление. Если вы хотите больше энергии для своего тела, нужно пить горячую воду с лимоном», — объяснила она.

Следующий совет Эйслинн заключается в том, что наш последний ежедневный прием пищи должен быть по крайней мере за три часа до сна. Так организм лучше усваивает пищу перед сном.

Она объяснила: «Если вы поужинаете и попытаетесь поспать через час или два после этого, то это навредит вашему телу, так как будет трудно переварить пищу. Ваша пищеварительная система будет застаиваться, что негативно скажется на вашем сне и настроении. Так что ужинайте за три-четыре часа до сна».

Ее третий важный совет — избегать искусственных подсластителей, когда вам хочется сладкого. Она утверждает, что некоторые люди считают, что есть печенье, приготовленное с искусственными подсластителями, более полезно для здоровья, но это хуже, чем скушать два печенья, в состав которого входит обычный сахар.

«Диетические» напитки содержат искусственные ингредиенты , которые наш организм не умеет перерабатывать, поэтому они более вредны и разрушительны, чем те, которые содержат сахар.

Ранее Курсор писал, что назван самый полезный для сердца витамин. Ученые из Дании выяснили, что люди, которые много едят овощи и фрукты и, следовательно, получают из них витамин C, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме этого, врачи развеяли миф о пользе витамина С во время простуды. Принято считать, что при простуде очень полезно употреблять продукты с высоким содержанием витамина С. Якобы это позволит быстрее прийти в себя и избавиться от недуга.

Наша редакция писала, что медики назвали полезные свойства витамина А. Витамин А, как давно известно, не только помогает против инфекционных заболеваний, но также ускоряет процесс регенерации и заживления кожи и слизистых оболочек.