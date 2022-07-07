Названо худшее время обеда для тех, кто хочет сбросить вес

Согласно исследованию, опубликованному в Американском журнале клинического питания, стоит быть внимательнее к времени приёма пищи. Особенно если вы хотите похудеть.

Учёные обнаружили, что обед после 15:00 приводит к меньшей потере веса. Потому тем, кто хочет похудеть и побыстрее, желательно обедать до этого времени.

Об этом пишет womanel.

С научной точки зрения, это потому, что голод контролируется циркадными ритмами (вашими внутренними часами). Поэтому, когда вы едите позже, вашему организму может быть труднее перерабатывать калории.

В ходе исследования специально изучался белок перилипин. Как оказалось, он играет важную роль в сжигании жира человека по всему телу. Во время исследования люди, которые обедали после 15:00, худели намного хуже, чем те, кто ел обед до этого времени.

При этом врачи говорят, что время для приема пищи — это только один из факторов. Согласно другому исследованию, лучшее время для обеда – между 12:30 и 13:00. Важно также помнить, что ваш обед должен состоять из полезных и питательных продуктов. Кроме того, сокращение количества потребляемых калорий и повышение уровня активности по-прежнему являются наиболее важными факторами в похудении.

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