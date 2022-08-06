Названы ошибки во время завтрака, которые разрушают здоровье

Очень многие люди совершают во время завтрака эти три ошибки, портя свое здоровье и фигуру, говорят эксперты.

Австралийский эксперт в вопросах питания Сьюзи Баррелл призвала не пропускать завтрак и выбирать для первой трапезы полезные натуральные продукты. Он также назвала фатальные ошибки во время завтрака.

Об этом пишет Daily Mail.

Завтрак начинается слишком поздно. По словам Баррелл, для поддержания стройной фигуры полезнее завтракать рано – это лучше, если иметь в виду активность метаболизма. Эксперт заявила, что период с девяти до десяти утра является не самым подходящим временем для первого приема пищи за день.

Недооценивается калорийность кофе. Барелл говорит, что зачастую люди предпочитают пить не кофе, а кофейные напитки – например, латте макиато или капучино. Но такие напитки, состоящие из различных компонентов, включая молоко, сливки, сахар или другие варианты подсластителей, содержат довольно много калорий.

Простой кофе из перемолотых зерен и воды может действовать как активатор обмена веществ, но указанные виды питья на его основе данным качеством точно не обладают – напротив, увлеченность ими способствует набору веса.

Организм не получает достаточно белка. Сьюзи Баррелл рекомендует есть по утрам продукты, содержащие белок. Блюда с высоким содержанием углеводов, такие как тосты или мюсли-хлопья, не насытят организм до обеда – они способствуют колебаниям уровня сахара в крови, из-за которых возникает сильный голод, повышенный аппетит.

Эксперты советует убедиться, что на завтрак вы съедаете не менее двадцати граммов белка. Хорошим выбором будут, например, два яйца, греческий йогурт или протеиновый коктейль.

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