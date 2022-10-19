Названы популярные продукты, которые вызывают быстрое старение кожи

Продукты, обрабатываемые больше всего, представляют для организма наибольшую опасность. Их частое употребление ускоряет старение клеток.

Некоторые продукты, входящие в ежедневный рацион, вызывают старение кожи.

Об этом заявили испанские ученые из университета Наварры, передает newsyou.info.

Специалисты рекомендуют отказаться от кукурузных хлопьев, полуфабрикатов, хлебобулочных изделий не из твердых сортов пшеницы, газированных напитков, чипсов, фаст-фуда. Ученые отмечают, что витаминов в них нет совсем, потому и никакой пользы организму они принести не способны.

Ученые лабораторным методом смогли доказать уменьшение концевых участков хромосом – так называемых теломер. Сокращаются они, как правило, с возрастом из-за естественного старения организма, но, когда в дело вмешиваются упомянутые продукты, процесс значительно ускоряется.

К эксперименту ученые привлекли около тысячи испытуемых и позволили им питаться различным рационом. Контрольная группа потребляла в пищу, продукты, не рекомендуемые учеными из университета Наварры, и смогла доказать, что более трех порций сверх меры обработанных продуктов в день, увеличивают шансы на сокращение теломеров в два раза.

Ранее Курсор писал, что эксперты перечислили продукты, в составе которых много цинка, а значит их употребление может усилить защиту иммунитета.

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