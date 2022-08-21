Названы продукты, которые помогут снизить кровяное давление

Врачи советуют людям с высоким артериальным давлением включить в рацион продукты, содержащие калий, а также сократить употребление соли.

Уменьшить высокое кровяное давление помогают продукты, богатые калием. Это один из важнейших для организма человека микроэлементов, обеспечивающий полноценное функционирование жизненно важных органов, включая сердце, мозг, почки.

Об этом сообщает портал U-NEWS.

Отмечается, что для снижения кровяного давления в рацион следует включить определенные продукты, содержащие калий. К ним относятся:

томатный сок и томатное пюре;

апельсиновый сок;

бананы; абрикосы;

смородина;

картофель;

спаржа;

шпинат;

капуста.

Специалисты отмечают, что существуют другие продукты с высоким содержанием калия, а также полезных витаминов и минералов. Это:

тунец;

лосось;

йогурт;

обезжиренное молоко;

яйца;

миндаль;

отруби;

ростки пшеницы.

«Кроме употребления этих продуктов, врачи советуют людям с высоким кровяным давлением сократить употребление соли. Если вы едите слишком много соли, в вашей крови будет больше натрия, а натрий удерживает воду. Это нарушает тонкий баланс натрия и калия. Поэтому сокращение потребления соли поможет сберечь почки и кровяное давление в норме”, — говорится в материале.

Ранее Курсор писал, что большой процент взрослого населения планеты страдает от гипертонии или повышенного артериального давления. Согласно нормам, повышенным считается давление, при котором верхнее значение или показатель систолического давления поднимается выше 130 мм ртутного столба, а нижнее давление — выше 80. Гипертония является предвестником болезней сердца, в том числе инсультов.

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