Названы пять причин, почему худеть нужно осенью

Осень – почти идеальное время для диеты. Как минимум, потому что процесс похудения происходит без стресса.

Осень – почти идеальное время для диеты. Худеть осенью – это совсем не глупость.

Эта затея имеет как минимум пять плюсов, о которых пишет портал PixelInform.

1. Похудение происходит без стресса. По словам врачей, худеть с пользой для здоровья необходимо постепенно. Если вы начнете осенью, то у вас будет много времени, чтобы привыкнуть к новому питанию, образу жизни, тренировкам. Ну и вы также не будете переживать по поводу того, что не успеете сбросить вес к лету.

2. Погода подходит для занятий спортом. Температура осенью в отличие от лета – умеренная. Да и людям со склонностью к аллергии дышать в это время года гораздо легче. А если за окном дождь, возникает мотивация пойти в зал.

3. Под рукой – полезная еда. Осень – время уборки урожая. Похудеть вам помогут такие продукты, как капуста, тыква, свекла, сельдерей, петрушка, морковь. Из них также можно приготовить смузи.

4. Можно сходить в сауну. Сауна может быть отличным дополнением к занятиям спортом. В ней вы избавитесь от лишней воды, укрепите иммунитет, улучшите эмоциональное состояние. Благодаря посещению сауны вы поддержите здоровье сердца и сосудов.

5. Сон становится лучше. Сон – один из основных факторов успешного похудения. Осенью день становится короче и люди больше отдыхают, а это позволяет быстрее похудеть.

Как сообщал Курсор, нутрициолог назвала средства для похудения, на которые не стоит тратить свое время.

Также Курсор информировал о том, что всем желающим похудеть необходимо выпивать не менее двух литров чистой воды в день.