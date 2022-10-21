Названы самые распространенные мифы о хлебе, в которые надо перестать верить

Хлеб — главный продукт на столе людей в разных странах мира. Он вкусный, полезный и сытный. Но за годы своего существования успел обрасти легендами и не подтвержденными фактами.

Об этом пишет rsute.

Черный хлеб ничем не полезнее белого. Существует теория, что ржаной хлеб на много полезнее белого, но на деле это не так. Единственный вид хлеба, который претендует на звание «полезного» — это цельнозерновой. Любая другая выпечка оказывает похожее влияние на организм.

У черного хлеба единственное преимущество перед белым — это его более низкая калорийность, что объясняет его популярность среди тех, кто следит за своим весом или пытается похудеть. Ошибочно также полагать, что хлеб может спровоцировать вздутие живота.

Дрожжи в его составе хоть и являются одной из возможных причин подобного явления, но чаще люди страдают от повышенного газообразования по причине нехватки воды в организме или хронический стресс. Может быть индивидуальная реакция на хлеб и, как следствие вздутие живота, но такое встречается редко.

Миф, что хлеб приводит к ожирению ошибочен. Один из самых распространенных мифов о хлебе, что из-за его регулярного употребления может возникнуть ожирение. Диетологи советуют уменьшить количество мучного в рационе, но не отказываться от хлеба полностью.

Правильнее есть хлеб в первой половине дня, а в идеале — на завтрак в сочетании с белковой пищей.

Опасный продукт — колбаса, который принято использовать для приготовления бутербродов. Если ее заменить на отварное, запеченное мясо или твердый сыр, а белый хлеб — цельнозерновым, то есть шанс даже похудеть.

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