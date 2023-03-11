Названы симптомы, которые намекают на то, что пора перестать злоупотреблять кофе

Многие специалисты считают, что во второй половине дня следует вовсе отказаться от потребления напитков с кофеином.

Существует множество полезных свойств кофе, но только в умеренном количестве. Напиток помогает снизить риск развития хронических заболеваний, повысить результаты тренировок, а также ускорить обмен веществ и похудеть. Однако, при слишком большом количестве кофе может причинить вред.

Подробнее об этом информирует u-news.com.ua.

Каждый человек имеет свою переносимость кофе, поэтому важно обращать внимание на индивидуальные симптомы и не превышать допустимую норму кофеина в день – не более 400 миллиграмм для взрослых. Детям следует вовсе исключить данный напиток из своего рациона.

Существуют также ситуации, когда следует воздержаться от употребления кофеина, например, при высоком давлении, кислотном рефлюксе, проблемах со сном, чувстве усталости после употребления кофе и отрицательном влиянии на менструальный цикл.

Кофеин может вызвать симптомы кислотного рефлюкса, увеличить уровень тревоги и сердцебиение, а также вызвать нехватку сна и желание переедать.

Кофе – это ароматный и приятный напиток, который может принести преимущества при правильном употреблении, но злоупотреблять им и не учитывать свою переносимость никак не стоит, чтобы не провоцировать проблемы со здоровьем.

Ранее «Курсор» информировал, что эксперты рассказали, что добавить в кофе, чтобы он не горчил. Существует несколько способов, чтобы сделать этот напиток более приятным для вас. Один из них – это добавление определенных ингредиентов, которые могут избавить вас от горечи.

Напоминаем, для чего кофеманы добавляют лавровый лист в кофе. Корица, кардамон, ваниль, гвоздика, имбирь — это все прекрасные добавки к кофе. Но мало кто знает, что лавровый лист тоже может быть прекрасной добавкой к кофе. Эта специя придает напитку неповторимый вкус и при этом делает его еще более полезным.