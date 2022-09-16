Почему не стоит пить кефир на ночь: объяснение врачей

Часто худеющие люди предпочитают на поздний ужин низкокалорийный кефир. Но медики предупреждают: этот напиток не всегдаперед сном пойдет на пользу.
Об этом пишет krasotka.
Во-первых, кефир можно пить не всем в любое время суток, не только на ночь. О кисломолочке стоит забыть обладателям гастрита и такого неприятного явления, как газообразование. А, как известно, ночью замедляются процессы в организме, в том числе и пищеварительные. Поэтому стакан кефира может аукнуться неприятными последствиями утром.
При этом людям с нормальной работой ЖКТ ночная порция кефира вполне уместна, организм усваивает кальций именно в ночное время.
Во-вторых, кефир может сыграть злую шутку с теми, кто страдает мигренями и сильными головными болями. Напиток богат белком, на усвоение которого требуется много времени, и организм не успеет восстановиться за ночь. Кстати, если накануне вы много тренировались и чувствуете, что завтра ваши мышцы в буквальном смысле слова дадут о себе знать, то тоже не стоит злоупотреблять кефиром. Причина та же — белок.
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