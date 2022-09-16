Почему не стоит пить кефир на ночь: объяснение врачей

Этот кисломолочный продукт многие привыкли пить на ночь. Кефир считается лучшим способом утолить голод, но медики советуют не налегать на него по вечерам.

Часто худеющие люди предпочитают на поздний ужин низкокалорийный кефир. Но медики предупреждают: этот напиток не всегдаперед сном пойдет на пользу.

Об этом пишет krasotka.

Во-первых, кефир можно пить не всем в любое время суток, не только на ночь. О кисломолочке стоит забыть обладателям гастрита и такого неприятного явления, как газообразование. А, как известно, ночью замедляются процессы в организме, в том числе и пищеварительные. Поэтому стакан кефира может аукнуться неприятными последствиями утром.

При этом людям с нормальной работой ЖКТ ночная порция кефира вполне уместна, организм усваивает кальций именно в ночное время.

Во-вторых, кефир может сыграть злую шутку с теми, кто страдает мигренями и сильными головными болями. Напиток богат белком, на усвоение которого требуется много времени, и организм не успеет восстановиться за ночь. Кстати, если накануне вы много тренировались и чувствуете, что завтра ваши мышцы в буквальном смысле слова дадут о себе знать, то тоже не стоит злоупотреблять кефиром. Причина та же — белок.

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