Ученые определили самую опасную для мозга еду: грозит ухудшением памяти и деменцией

Американские ученые опубликовали результаты исследования продуктов питания с точки зрения их влияния на возникновение деменции.

Об этом сообщает сайт MedicalXpress.

В ходе проведенной работы исследователи пришли к выводу, что любители блюд из ресторанов быстрого питания, сосисок, пирожных и переработанного мяса чаще страдают от деменции. К такому выводу они пришли после проведения эксперимента, в котором приняли участие 209 человек с деменцией. Их средний возраст составил 78 лет. Также были задействованы 418 человек той же возрастной группы без признаков заболевания. Испытуемым предложили заполнить анкету, в которой они указали свое ежедневное меню. Помимо этого, подопытных регулярно осматривали медики.

По результатам анализа, ученые установили, что старики с деменцией предпочитали употреблять ежедневно копчености, паштеты, колбасы, десерты и алкоголь. Во второй группе предпочтения в рационе отдавались фруктам, овощам, морепродуктам и непереработанному мясу.

Все это позволило ученым сделать вывод, что диета, основанная на зеленых овощах, ягодах, орехах, рыбе, является хорошей профилактикой деменции. А продукты, относимые к фаст-фуду, ухудшают свойства памяти и затрудняют общую работу мозга.

Наша редакция писала о том, как диета влияет на психику: исследование. Эксперты рекомендуют отказаться от популярного напитка.

Курсор также сообщал, что врач рассказала, почему перед сном полезно съедать ложку меда.