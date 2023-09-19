При каком режиме сна выше риск диабета – ответ ученых

В этом исследовании сошлись "совы" против "жаворонков".

Американские ученые установили, что фактор вечернего хронотипа, то есть когда люди поздно ложатся спать и поздно просыпаются, увеличивает риск развития диабета на 19%.

Об этом сообщает Annals of Internal Medicine.

В ходе нового исследования хронотипов ученые пришли к неутешительным выводам для тех, кто считает себя "совой".

"Хронотип, или циркадные предпочтения, частично детерминированы генетически, поэтому его может быть трудно изменить. Людям, которые думают, что они "совы", возможно, придется больше внимания уделять своему образу жизни, потому что их вечерний хронотип может повысить риск развития диабета 2 типа", – рассказал один из авторов исследования Тяньи Хуанг.

Ученые изучили данные 63 тысяч женщин-медсестер из исследования здоровья медсестер, которые собрали в период 2009-2017 годов. В частности, они сосредоточились на исследовании хронотипа, качестве диеты, веса, индекса массы тела, времени сна, курения, употребления алкоголя, физической активности и семейном анамнезе диабета. Они определили статус диабета, основываясь на самоотчетах участников и медицинских записях.

Около 11% участников говорили, что у них присутствует определенный вечерний хронотип, а приблизительно 35% – определенный утренний хронотип. Приблизительно половину респондентов отнесли в категорию "промежуточный".

Оказалось, что существует связь между вечерним хронотипом и увеличением рисков развития диабета на 72%, не учитывая другие факторы. После их учета была установлена связь между вечерним хронотипом и увеличением риска диабета на 19%.

Участники исследования, ведущие самый здоровый образ жизни, имели вечерний хронотип лишь в 6% случаев. Лица, ведущие наиболее вредный образ жизни у 25%, имели вечерний хронотип.

По словам исследователей, человек, имеющий вечерний хронотип, чаще употребляет много алкогольных напитков, имеет хуже рацион, мало спит, курит, а также имеет нездоровый диапазон веса, ИМТ и уровня физической активности.

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