Четыре лучших предтренировочных закусок

Вы хотите достичь своих целей в фитнесе? Тогда съешьте эти четыре предтренировочных закусок, предложенных известным диетологом.

Знаменитый диетолог Ловнит Батра поделилась некоторыми советами о том, как тренироваться дольше и сильнее. Итак, подкрепитесь этими закусками перед следующей тренировкой.

1. Банановый смузи

Батра настаивает на том, что банановый смузи — отличная еда перед тренировкой, так как он может помочь вам чувствовать себя сытым, поскольку в нем содержится резистентный крахмал или пектин.

2. Черный кофе и банан

Эксперт предложил вам включить одну чашку черного кофе и один банан в свой перекус перед тренировкой. Согласно Британскому журналу спортивной медицины, кофеин может повысить эффективность упражнений за счет повышения силы, анаэробной мощности, аэробной выносливости, а также мышечной выносливости.

3. Кокосовая вода

Просто выпейте один стакан этого природного добра, посоветовал Батра, которая также сказала, что кокосовая вода является идеальным напитком для восстановления водного баланса и пополнения электролитов, потерянных во время тренировки.

4. Арахисовое масло с цельнозерновым хлебом

Эксперт сказала, что перед тренировкой следует съедать одну столовую ложку арахисового масла, красиво намазанную на один ломтик цельнозернового хлеба.

Одна порция арахисового масла содержит 3,3 грамма насыщенных жиров и 12,3 грамма ненасыщенных жиров, что ставит ее на один уровень с оливковым маслом, если вы посмотрите на соотношение ненасыщенных и насыщенных жиров. Арахисовое масло также дает вам витамины, минералы и другие питательные вещества.

Что еще? Это отличное топливо для силовых тренировок, — поделилась Батра.

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