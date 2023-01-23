Шесть утренних привычек, которым нужно следовать, чтобы похудеть

Практикуйте эти утренние привычки для похудения и увидите разницу, которую они привнесут в вашу физическую и умственную жизнь.

Почему так важны утренние ритуалы? Ну, потому что утро — самое деликатное время по сравнению с остальным днем. У кого-то утро начинается с чашки чая, а у кого-то с тренировки. Каким бы ни был ваш случай, это может повлиять на ваше путешествие по снижению веса!

Как пишет медпортал HealthShots, cогласно исследованию Университета Нортумбрии в Ньюкасле, люди могут сжигать до 20 процентов больше жира, занимаясь утром натощак.

Ниже приведены утренние привычки, которые могут ускорить процесс похудения:

1. Просыпайтесь рано

Раннее пробуждение означает, что вы также должны высыпаться. После спокойного ночного сна проснитесь и следуйте утреннему распорядку. Начните день, избегая телефона, приготовьте полезный завтрак и подготовьтесь к новому дню. Здоровое начало поддержит вас в течение всего дня.

2. Сидите на солнце

Помимо укрепления костей, солнечный витамин также необходим для похудения. Ложитесь спать пораньше, а когда проснетесь, посидите несколько минут на солнце, чтобы принять натуральный витамин D.

3. Соблюдайте режим тренировок

Женщины, которые занимаются спортом по утрам, как правило, теряют больше веса и меньше отвлекаются на еду.

Регулярные утренние упражнения могут ускорить потерю веса, помогая вашему телу функционировать должным образом и придавая ему подвижность и энергию.

4. Пейте много воды

Не совершайте ошибку, пропуская воду по утрам. Ваш первый напиток действительно имеет значение. Вода необходима для биологической функции, повышения метаболизма и вымывания токсинов из организма — это позволяет вашему телу сжигать больше калорий. Наряду с этим вода увлажняет организм и делает вас менее голодным. Вы можете пить обычную воду или воду с лимоном. Хотя лимонная вода — лучший выбор, если вы пытаетесь похудеть.

5. Ешьте завтрак, богатый белком

Независимо от того, насколько загружено ваше утро, никогда не пропускайте завтрак и ешьте завтрак с высоким содержанием белка.

6. Взвешивайтесь

Для достижения наилучших результатов взвешивайтесь сразу после пробуждения. Определение веса каждое утро поможет вам понять свой распорядок дня и действия, которые помогают вам сбросить вес, а какие нет.

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