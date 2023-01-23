Шесть утренних привычек, которым нужно следовать, чтобы похудеть

Почему так важны утренние ритуалы? Ну, потому что утро — самое деликатное время по сравнению с остальным днем. У кого-то утро начинается с чашки чая, а у кого-то с тренировки. Каким бы ни был ваш случай, это может повлиять на ваше путешествие по снижению веса!
Как пишет медпортал HealthShots, cогласно исследованию Университета Нортумбрии в Ньюкасле, люди могут сжигать до 20 процентов больше жира, занимаясь утром натощак.
Ниже приведены утренние привычки, которые могут ускорить процесс похудения:
1. Просыпайтесь рано
Раннее пробуждение означает, что вы также должны высыпаться. После спокойного ночного сна проснитесь и следуйте утреннему распорядку. Начните день, избегая телефона, приготовьте полезный завтрак и подготовьтесь к новому дню. Здоровое начало поддержит вас в течение всего дня.
2. Сидите на солнце
Помимо укрепления костей, солнечный витамин также необходим для похудения. Ложитесь спать пораньше, а когда проснетесь, посидите несколько минут на солнце, чтобы принять натуральный витамин D.
3. Соблюдайте режим тренировок
Женщины, которые занимаются спортом по утрам, как правило, теряют больше веса и меньше отвлекаются на еду.
Регулярные утренние упражнения могут ускорить потерю веса, помогая вашему телу функционировать должным образом и придавая ему подвижность и энергию.
4. Пейте много воды
Не совершайте ошибку, пропуская воду по утрам. Ваш первый напиток действительно имеет значение. Вода необходима для биологической функции, повышения метаболизма и вымывания токсинов из организма — это позволяет вашему телу сжигать больше калорий. Наряду с этим вода увлажняет организм и делает вас менее голодным. Вы можете пить обычную воду или воду с лимоном. Хотя лимонная вода — лучший выбор, если вы пытаетесь похудеть.
5. Ешьте завтрак, богатый белком
Независимо от того, насколько загружено ваше утро, никогда не пропускайте завтрак и ешьте завтрак с высоким содержанием белка.
6. Взвешивайтесь
Для достижения наилучших результатов взвешивайтесь сразу после пробуждения. Определение веса каждое утро поможет вам понять свой распорядок дня и действия, которые помогают вам сбросить вес, а какие нет.
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