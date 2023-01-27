Сидячая работа: эксперты рассказали, как уменьшить вред

Колумбийский университет установил, что регулярные 5-минутные прогулки во время перерывов от работы могут защитить от развития негативных последствий, вызванных сидячим образом жизни.

Об этом сообщает LWW.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), нехватка физической активности буквально убивает наш организм. Сидячий образ жизни свойственен 85% населению нашей планеты, примерно 2 миллиона человек ежегодно умирают из-за этой проблемы.

Медики утверждают, что для борьбы с развитием болезней сердца и сосудов нужно больше двигаться. В этом вопросе принесет пользу любая активность, но идеальные критерии и рекомендации ВОЗ – 150–300 минут активности умеренной интенсивности в неделю.

Исследование ученых их Колумбийского университета показало, что благодаря перерывам на прогулку каждые 30 минут работы сидя можно помочь организму контролировать уровень артериального давления и сахара в крови. Также 5-минутные прогулки могут улучшить настроение и общее самочувствие.

«Мышцы могут играть важную роль в регулировании уровня сахара в крови и холестерина, но для этого их нужно использовать и сокращать», – сказал исследователь Кейт Диас.

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