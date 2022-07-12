Специалисты рассказали о неожиданной пользе бананов

Бананы восполняют нехватку множества ценных микроэлементов, потому их рекомендовано включать в рацион хотя бы несколько раз в неделю.

Диетолог Лиза Ричардс отмечает, что в одном среднем банане содержится до 13% суточной потребности в марганце. Этот микроэлемент необходим организму для выработки коллагена, который отвечает за упругость тканей и защищает их от повреждения свободными радикалами, которое приводит к появлению морщин.

Об этом пишет mir24.

В бананах присутствует «резистентный крахмал», он помогает производству короткоцепочечных жирных кислот. Диетолог Джон Фоукс указывает на их важную роль для здоровья толстой кишки.

Бананы содержат необходимые электролиты, которые помогают поддерживать водный баланс в организме. Когда этот баланс нарушается мы можем начать испытывать негативные побочные эффекты, такие как мышечные судороги, рассказала Ричардс.

По словам нутрициолога Селин Бейтчман, в плодах также содержится калий, который имеет решающее значение для общего здоровья, особенно если человек употребляет много соли. Минерал полезен для здоровья сердца и помогает снизить риск инсультов.

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