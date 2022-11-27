Сжигает опасный жир во время сна: ученые рассказали об интересном напитке

Специалисты в рамках нового исследования проверили свойства одного из видов чая, расщепляющего опасный висцеральный жир.
Об этом сообщает Journal of Functional Foods.
Известно, что висцеральный жир окружает органы в брюшной полости. Его повышение негативно влияет на сердце, печень и другие жизненно важные органы. Избыток брюшного жира увеличивает риски возникновения опасных для жизни болезней, среди которых:
- сердечные приступы и болезни сердца
- диабет 2 типа
- инсульт
- рак молочной железы
- колоректальный рак
- болезнь Альцгеймера
Оказалось, что зеленый чай улун характеризуется большим количеством катехинов, сокращающих объем жировых отложений. Если регулярно употреблять этот напиток, то он будет сжигать жир на животе во время сна.
К этим выводам исследователи пришли после 12-недельного эксперимента, участники которого каждый день употребляли напиток с 609,3 мг катехина. Эксперты сравнили их результаты с контрольной группой и выяснили, что люди, употребляющие улун, демонстрируют существенное уменьшение уровня висцерального жира.
В рамках другого исследования было установлено, что улун сжигает до 281 ккал в день без дополнительных усилий. Также утверждается, что 4-разовое употребление 300 млн этого чая в день помогает людям сбросить 1 кг висцерального жира за 6-недельный срок.
Одновременно с этим нужно помнить, что улун:
- Нельзя употреблять гипертоникам, потому что теин, содержащийся в чае, повышает давление.
- Запрещено пить перед сном.
- Напиток является мощным мочегонным препаратом.
- Не рекомендуется пить беременным.
- Категорически противопоказан, если у человека расстройство желудочно-кишечного тракта, язва, гастрит и колиты.
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