Сжигает опасный жир во время сна: ученые рассказали об интересном напитке

Специалисты в рамках нового исследования проверили свойства одного из видов чая, расщепляющего опасный висцеральный жир.

Об этом сообщает Journal of Functional Foods.

Известно, что висцеральный жир окружает органы в брюшной полости. Его повышение негативно влияет на сердце, печень и другие жизненно важные органы. Избыток брюшного жира увеличивает риски возникновения опасных для жизни болезней, среди которых:

сердечные приступы и болезни сердца

диабет 2 типа

инсульт

рак молочной железы

колоректальный рак

болезнь Альцгеймера

Оказалось, что зеленый чай улун характеризуется большим количеством катехинов, сокращающих объем жировых отложений. Если регулярно употреблять этот напиток, то он будет сжигать жир на животе во время сна.

К этим выводам исследователи пришли после 12-недельного эксперимента, участники которого каждый день употребляли напиток с 609,3 мг катехина. Эксперты сравнили их результаты с контрольной группой и выяснили, что люди, употребляющие улун, демонстрируют существенное уменьшение уровня висцерального жира.

В рамках другого исследования было установлено, что улун сжигает до 281 ккал в день без дополнительных усилий. Также утверждается, что 4-разовое употребление 300 млн этого чая в день помогает людям сбросить 1 кг висцерального жира за 6-недельный срок.

Одновременно с этим нужно помнить, что улун:

Нельзя употреблять гипертоникам, потому что теин, содержащийся в чае, повышает давление.

Запрещено пить перед сном.

Напиток является мощным мочегонным препаратом.

Не рекомендуется пить беременным.

Категорически противопоказан, если у человека расстройство желудочно-кишечного тракта, язва, гастрит и колиты.

«Курсор» сообщал о другом напитке, который помогает избавиться от лишнего веса.