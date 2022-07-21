Топ-3 продукта с высоким содержанием натрия, которые замедляют метаболизм

Если вы хотите ускорить обмен веществ, важно придерживаться здоровой и сбалансированной диеты. Жизненно важной частью этого является знание того, какие продукты вызывают у вас чувство вялости и истощения после еды.

SheFinds.com поговорили с экспертами в области здравоохранения — хирургом Гектором Пересом и терапевтом Сэмом Набилем — о 3 продуктах с высоким содержанием натрия, которые могут замедлить ваш метаболизм и затруднить похудение, если употреблять их в избытке.

Совет № 1. Присмотритесь к переработанным продуктам

Обработанные продукты часто содержат много натрия, что может привести к проблемам со здоровьем, таким как высокое кровяное давление и болезни сердца. Натрий, объясняет Перес, также может вызывать задержку воды, из-за чего вы можете выглядеть и чувствовать себя раздутыми.

2. Будьте осторожны с замороженными продуктами

Разогрев замороженных или готовых к употреблению блюд — вкусная и удобная вещь, но многие варианты с высоким содержанием натрия лучше избегать ради вашего метаболизма. «Замороженные, готовые к употреблению блюда также часто вредны для здоровья, потому что в них много натрия и консервантов, — говорит Перес. — Им не хватает питательных веществ, которые вы получили бы от употребления свежей, цельной пищи».

3. Избегайте соленых закусок.

Картофельные чипсы, крендельки и другие распространенные соленые закуски, несомненно, вкусны и сытны, но высокое содержание натрия в них может негативно повлиять на ваше здоровье и обмен веществ.

«Соленые закуски также содержат много натрия, что может повысить кровяное давление и подвергнуть вас риску развития сердечных заболеваний, особенно если вы едите их регулярно», — говорит Перес, который рекомендует употреблять их в умеренных количествах или вообще отказаться от них.

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