Ученые из США назвали преимущества интервального голодания

Такой режим питания помогает при диабете второго типа, жировой болезни печени, раке печени и даже инфекционных заболеваниях, таких как COVID-19.

Ученые из Института биологических исследований Солка в Калифорнии выяснили, что популярная система интервального голодания, помимо потери веса, полезна для здоровья.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Cell Reports, сообщает ScienceDaily.

Как известно, режим прерывистого, или интервального голодания (TRE – time-restricted eating), ограничивает приемы пищи определенными часами «от» и «до». Большинство исследований на эту тему сосредоточено на оценке потери веса, однако американские специалисты решили проверить на мышах, как режим TRE отражается на других функциях организма.

Как выяснилось, интервальное голодание полезно не только для метаболических заболеваний, но и для повышения инсулинорезистентности и устойчивости к инфекционным заболеваниям. Ученые кормили лабораторных животных продуктами с высоким содержанием жиров и сахара, но ограничивали прием пищи девятью часами в сутки. При этом они согласовали время кормления с циркадными часами мышей, которые спят днем ​​и выходят на поиск пропитания ночью.

В ходе исследования установлено, что режим TRE надежно защищает от жировой болезни печени независимо от возраста и пола, а также позволяет поддерживать более низкий уровень сахара в крови. По мнению авторов интервальное голодание может быть практически бесплатным и удобным способом предотвращения или лечения диабета и метаболического синдрома.

Исследователи также обнаружили, что TRE может защитить от смерти, вызванной сепсисом, например в отделениях интенсивной терапии, что особенно актуально во время пандемии.

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