Ученые назвали очень простой способ продлить жизнь на 10 лет

Существенно продлить свою жизнь молодые люди могут более чем на 10 лет при помощи изменения рациона питания. При этом смена диеты для пожилых людей окажет меньший эффект, однако все же он будет существенным и также продлит жизнь.

Ученые Бергенского университета в Норвегии рассказали, что увеличить более чем на 10 лет свою жизнь можно при помощи изменению рациона питания. Такого результата можно добиться, если пересмотреть свой рацион в молодом возрасте. При этом смена диеты для пожилых людей окажет меньший эффект, но все равно продлит жизнь.

Об этом пишет Change.

Ученые построили модель, которая позволяет мгновенно оценить влияние некоторых диетических изменений на ожидаемую продолжительность жизни. Выяснилось, что устойчивый переход от типичного западного рациона питания к оптимальному для молодых людей в США, начиная с 20 лет, приведет к увеличению продолжительности жизни более чем на 10 лет для женщин (10,7 года), и на 13 лет для мужчин.

Самый большой прирост в годах жизни достигнут будет достигнут благодаря употреблению большего количества бобовых, орехов, цельного зерна и снижения потребления красного и переработанного мяса.

Исследователи констатируют: переход от обычного питания к оптимизированной диете в возрасте 60 лет при этом все еще может увеличить ОПЖ на 8-8,8 года, а на 3,4 года продлить жизнь может изменение диеты в 80 лет.

Напомним, что ранее Курсор писал о том, что американские ученые создали биоробота из клеток сердечной мышцы человека.

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