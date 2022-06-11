Медики рассказали о скрытой опасности популярных фруктов

Точное количество полностью съеденных фруктов, способных причинить вред здоровью, не подсчитано, однако забывать о том, что в их косточках, пусть и в малой концентрации, содержится яд, не следует.

Многие диетологи советуют употреблять яблок с косточками, так как в них содержится множество полезных веществ. Однако это не так, поскольку в косточках яблока находится смертельно опасное соединение амигдалин.

Так, соединение представляет собой генцибиозид нитрила миндальной кислоты C20H27NO11. Это вещество также есть в косточках, вишни, персика и миндаля, абрикоса. Правда, в яблочных косточках амигдалин занимает всего 0,6 процента.

Стоит отметить, что в легких случаях отравление амигдалином проявляется головной болью и тошнотой. Однако, если отравление сильное, то у больного может начаться цианоз, судороги, возможна даже потеря сознания. Более того, некоторые случаи заканчиваются смертельным исходом.

К примеру, в Новой Зеландии были зафиксированы случаи отравления амигдалином после употребления 30-60 косточек абрикоса.

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