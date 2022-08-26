Ученые назвали самое вредное для здоровья человека мясо: в списке оказалась индейка

Французские ученые провели масштабный анализ различных исследований, чтобы выяснить реакцию организма на мясо. На протяжении 20 лет они анализировали рацион питания 110 тысяч человек. Самым важным стало одно условие — добавлять 100 г мяса на одну порцию в день.
При таком рационе питания риск смертности возрастал на 13%. Дополнительная порция мяса в день повышала риск уже на 20%. Если мясо заменяли другими продуктами — риск существенно снижался.
Употребление орехов вместо красного мяса снижал риск смертности на 19%. Мясо птицы вместо свинины снижало риск на 14%. Замена мяса на молочные продукты и бобовые снижал планку риска смертности на 10%, а рыба — на 7%.
Самым вредным мясным блюдом ученые назвали жареную курицу. Оказывается, именно этот продукт был причиной вспышек отравления и заболеваний желудка.
На втором месье по вредности специалисты называют говяжий фарш, на третьем расположились мясо индейки, свиной стейк и колбаса.
Но самые пагубные последствия для организма могут нанести три вида мяса — это свинина, баранина и говядина. Особенно, если порция превышает 160 г в день.
В свинине содержится гормон роста, который провоцирует воспаления и набухание тканей. Баранину категорически нельзя есть людям пожилого возраста и тем, кто более артритом. Баранина способствует накоплению бактерий на костях, если употреблять ее часто и в больших количествах.
Однако ученые придерживаются мнения, что любое мясо в умеренных количествах не способно нанести значительного вреда здоровью. Рекомендованная доза — не более 100 г на одну порцию два-три раза в неделю.
Кроме того, эксперты рекомендуют отдавать предпочтение блюдам, в которых не используется жарка, большое количество жиров и специй.
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