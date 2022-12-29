Ученые обнаружили ген, связанный с ожирением и диабетом

Ученые из Соакского университета в рамках нового исследования заметили, что в случае удаления у мышей CREB-регулируемого коактиватора транскрипции 1 (CRTC1) они начинали набирать вес, что указывает на угнетение ожирения этим геном.

Об этом сообщает OMU.

CREB-регулируемым коактиватором транскрипции 1 (CRTC1) называют белок, который кодируется геном CRTC1 у человека. Его зафиксировали в головном мозге, печени, скелетных мышцах, слюнных железах и многочисленных отделах ЦНС.

Команда исследователей, в которую пошел профессор Сигенобу Мацумура из Высшей школы человеческой жизни и экологии, анализировали процесс угнетения механизма ожирения CRTC1. В частности, они изучили нейроны, экспрессирующие рецептор меланокортин-4 (MC4R).

По словам ученых, мутации гена MC4R являются причиной ожирения, а потому возникло предположение, что из-за экспресии CRTC1 в нейронах, которые экспрессируют MC4R, снижается ожирение. Эксперты изучили, как связана потеря CRTC1 с ожирением и диабетом, исследуя специальных мышей.

Результаты исследования показали, что у животных, лишенных CRTC1 в нейронах, которые экспрессируют MC4R, нет отличительных черт от контрольных мышей по критерию массы тела на обычном рационе. Однако когда грызунов с дефицитом CRTC1 растили на диете, которая имела высокое содержание жиров, животные начинали переедать и становились существенно тучнее в сравнении с животными из контрольной группы. Также у них развивался диабет.

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