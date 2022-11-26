Ученые обнаружили новую опасность высокого сахара в крови

Группа ученых из Китая и Великобритании выяснила, что диабет и высокий уровень сахара в крови связаны с продолжительными когнитивными расстройствами.
Статья с результатами их работы размещена в журнале Diabetologia.
Выяснилось, что чем выше уровень HbA1c, тем быстрее происходит снижение когнитивных способностей.
Специалисты учитывали при этом уровень холестерина, индекс массы тела, психическое состояние, алкогольную и никотиновую зависимости, хронические заболевания, уровень образования, семейное положение и многие другие факторы.
Результаты исследования показали, что у людей, страдающих от диабета или имеющих к нему предрасположенность, наблюдалось ускоренное снижение когнитивной функции.
Ранее доктор рассказала, как узнать, есть ли у вас синдром хронической усталости.
Также «Курсор» сообщал, что врач назвала симптомы, указывающие на заболевания нервной системы.