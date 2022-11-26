Ученые обнаружили новую опасность высокого сахара в крови

Специалисты пришли к выводу, что контроль уровня сахара в крови поможет предотвратить последующее ухудшение работы головного мозга.

Группа ученых из Китая и Великобритании выяснила, что диабет и высокий уровень сахара в крови связаны с продолжительными когнитивными расстройствами.

Статья с результатами их работы размещена в журнале Diabetologia.

В исследовании приняли участие более пяти тысяч пожилых людей. В ходе научной работы была проанализирована взаимосвязь между показателями гликированного гемоглобина (HbA1c), отражающего среднее содержание сахара в крови, и когнитивными нарушениями за период около десяти лет.

Выяснилось, что чем выше уровень HbA1c, тем быстрее происходит снижение когнитивных способностей.

Специалисты учитывали при этом уровень холестерина, индекс массы тела, психическое состояние, алкогольную и никотиновую зависимости, хронические заболевания, уровень образования, семейное положение и многие другие факторы.

Результаты исследования показали, что у людей, страдающих от диабета или имеющих к нему предрасположенность, наблюдалось ускоренное снижение когнитивной функции.

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