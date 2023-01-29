Ученые определили главный стоматологический секрет XVII века

Спустя четыре сотни лет после смерти французской аристократки ученые раскрыли ее главную стоматологическую тайну.

Во время археологических раскопок в замке Лаваль, что на северо-западе Франции, в 1988 году было найдено забальзамированное тело Анны д’Алегр, которая умерла в 1619 году.

Тело женщины хранилось в свинцовом гробу и неплохо сохранилось. Ученые обнаружили во время изучения останков, что вдовствующая графиня Лаваль пользовалась зубным протезом из слоновой кости, хотя подробно изучить его в тот момент, чтобы не повредить бесценную находку было невозможным. И вот совсем недавно ученые разгадали главный секрет Анны д’Алегр. Подробней об этом информирует sciencealert.com

Сообщается, что небольшая группа ученых Национального института превентивных археологических исследований Франции просканировала череп умершей женщины, обнаружив, что при жизни та страдала от пародонтита, из-за которого ее зубы расшатывались. Ее доктор, чтобы сохранить зубы в десне, использовал тонкую золотую проволоку, чтобы стянуть и скрепить вместе несколько ее настоящих и один искусственный зуб, сделанный из слоновой кости. В целом ученые определили, что это не решало проблему, а лишь создавало временный косметологический эффект.

Кроме того, у такого метода была больше неудобств, чем пользы, поскольку проволоку нужно было затягивать вручную, чтобы зубы не выпали, а это, в свою очередь, двигало здоровые зубы, нарушая их нормальное местоположение.

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