Наука доказала, что домашние питомцы избавляют хозяев от стресса

Ученые утверждают, что положительное влияние оказывает даже десятиминутное общение человека с собакой или кошкой и призывают задуматься о том, чтобы позволить студентам заселяться в общежития вместе с домашними любимцами.

Ученые из Университета штата Вашингтон выяснили, что десятиминутное общение с домашней кошкой или собакой может снизить уровень стресса у человека.

Об этом пишет журнал Valleynewslive.

По словам ученых, общение с животными снижает уровень кортизола, который называют основным гормоном стресса. В новом исследовании приняли участие 250 студентов. Их всех разделили на четыре группы.

Итак, первая группа общалась со своими домашними любимцами. Вторая только наблюдала за тем, как с животными общаются другие. Третья группа смотрела слайд-шоу с домашними питомцами Четвертая оставалась от всего этого в стороне. У каждого участника эксперимента брали образцы слюны.

Как оказалось, люди из первой группы имели в организме куда меньший уровень кортизола. По словам ученых, университетам стоит задуматься над тем, чтобы разрешать студентам заселяться в общежития с домашними любимцами.

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