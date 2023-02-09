Ученые определили, как речь сигнализирует о развитии рака

Синдром иностранного акцента — это фонологическое нарушение, при котором в результате поражения ЦНС меняется речь пациента. Это достаточно редкий синдром, который был связан скорее с инсультом или черепно-мозговой травмой. Бывали случаи появления акцента без видимых на то причин, а что же касается рака, то это было зафиксировано только в двух случаях, известных мировой медицине — и два были с женщинами с раком мозга и с раком груди.

Подробнее об этом информирует sciencealert.com.

И вот недавно американец, у которого диагностировали рак простаты, начал говорить с ирландским акцентом. Изменения в голосе произошли через 20 месяцев после того, как ему поставили диагноз «метастатический гормоночувствительный рак простаты», он начал говорить с южным ирландским акцентом.

Учитывая все это, врачи подозревают, что СИА пациента была результатом редкого паранеопластического неврологического расстройства (ПНР). ПНР возникает, когда рак вне головного мозга вызывает иммунный ответ, который может воздействовать на нервную систему издалека.

Мужчина не смог побороть онкологию. Несмотря на химиотерапию и облучение, рак пациента продолжал быстро прогрессировать, постепенно парализуя его тело. Мужчина до самого конца сохранял свой ирландский акцент.

Ранее «Курсор» информировал, что химические вещества в одежде могут приводить к онкологии. Из-за своей летучести химические вещества могут отделяться от материалов и перемещаться по воздуху. Есть данные, свидетельствующие о том, что это может привести к гормональным нарушениям, которые провоцируют нескольких видов рака.

Напоминаем, что врачи рассказали, как рак может проявиться на лице человека и на что следует обратить внимание в первую очередь.