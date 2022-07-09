Ученые перечислили самые опасные для мозга продукты

Специалисты озвучили список продуктов, которые могут негативно сказываться на работе головного мозга. С ними нужно быть осторожнее и не переедать.

Продукты, которые мы употребляем, напрямую связаны с нашим самочувствием. Несбалансированный рацион с обилием вредных продуктов часто становится причиной развития ряда болезней. В частности, медики проследили связь между рядом заболеваний головного мозга, например, болезнью Альцгеймера, и рационом питания пациентов.

Об этом пишет mk.

Ученые в ходе исследований выяснили, что воспаления в головном мозге и повреждение нервных клеток могут вызывать ежедневное употребление выпечки, сладостей и газированных напитков. Именно эти категории продуктов чаще всего сказываются негативно и на обще состоянии организма и могут стать причиной развития и других болезней. Потому врачи советуют свести их к минимуму.

Также негативно на когнитивных способностях может сказаться содержащийся в острой пище и специях капсаицин.

Медики советуют также отказаться и от чрезмерного употребления фаст-фуда жареной пищи из-за избытка трансжиров.

Также наш сайт писал, что ученые рассказали, почему многие люди все время переедают. Эксперты из Кельнского Университета смогли изучить участок мозга, который отвечает за переедание. Как оказалось, это гипоталамус, который контролирует выработку эндогенных лизофосфолпидо. Один из них – аутотаксин. Эти соединения контролируют наши приемы пищи и выделение холестерина.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что медики рассказали, как ни в ком случае нельзя лечить солнечные ожоги.