Врач рассказал, почему взрослым людям лучше не спать днем

Дневной 15-минутный сон может помочь при недосыпе или сильном переутомлении, но лучше не превращать его в ежедневную привычку.

Врач-невролог, сомнолог Михаил Тардов считает, что за 15–20 минут дневного сна успевает перезарядиться перенапряженная зона мозга, также успевают восстановиться некоторые процессы, пошатнувшиеся за время утомления. Между тем использовать такой способ отдыха стоит только в исключительных случаях, такой сон не должен стать системой.

Об этом пишет krasotka.

Медик подчеркнул, что физиологический сон взрослого здорового человека происходит ночью, и для такого сна характерна фазность в 90 минут. Между тем, регулярный дневной сон в 15–20 минут может сбить биоритмы.

Сомнолог отметил, что у людей, страдающих рядом заболеваний, которые приводят к хроническому недосыпанию (например, апноэ сна), желание поспать днем становится непреодолимым. Кроме того, такая проблема может возникнуть и у работников ряда специфических профессий.

Для борьбы с такими заболеваниями и их последствиями короткий дневной сон (20−30 минут) не просто полезен, но и решает серьезные вопросы с самочувствием, предотвращая его ухудшение.

Тардов отметил, что с возрастом потребность в дневном сне становится более сильной из-за изменения суточной активности человека. Так, после 60–65 лет в дневное время появляется 30-минутный период снижения уровня бодрствования, когда человек хочет спать.

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